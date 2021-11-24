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بلجيكا تقرر وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية الواردة إليها

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية الواردة إليها والموجودة داخل أسواقها.

ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في "إسرائيل"، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل".

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول المتواجد في بروكسل على الفور عن إلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع "إسرائيل".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، حيث كثّف في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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