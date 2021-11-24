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صور: وفد دبلوماسي أوروبي يزور غزة ويدعو لإنهاء حصارها

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:13

غزة – الرأي:

دعا وفد دبلوماسي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين "سفين كون فون بورغسدورف" الاحتلال الإسرائيلي إلى تخفيف القيود المفروضة على سكان قطاع غزة ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية.

وأكد "بورغسدورف" الذي يزور غزة على رأس وفد رفيع من قناصل وممثلي بعثات أوروبية، أن "إسرائيل" مطالبة بتخفيف القيود على سكان غزة حتى يتمكنوا من التجارة والتنقل بحرية.

وبين أن زيارة الوفد الأوروبي تأتي هي بهدف إظهار التضامن مع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة والتأكيد على الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهم.

وطالب القيادة الفلسطينية بالتوحد ومن ثم إجراء انتخابات ديمقراطية حتى يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان وفد دبلوماسي يضم نحو 20 سفيراً أوروبياَ دخلوا صباح اليوم إلى غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" في زيارة تستمر يومين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيه.

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