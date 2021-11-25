ارتفاع آخر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

رام الله- الرأي

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الخميس، بشكل طفيف أمام العملات، حيث بلغ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى كالتالي:

سعر صرف الدولار : 3.15 شيكل

سعر صرف الدينار : 4.44 شيكل

سعر صرف اليورو : 3.52 شيكل

سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل