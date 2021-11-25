ارتفاع آخر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الخميس، بشكل طفيف أمام العملات، حيث بلغ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى كالتالي:
سعر صرف الدولار : 3.15 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.44 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.52 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل
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25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:25
رام الله- الرأي
يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الخميس، بشكل طفيف أمام العملات، حيث بلغ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى كالتالي:
سعر صرف الدولار : 3.15 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.44 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.52 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل