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الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:32

رام الله- الرأي

توقعت الأرصاد الجوية أن يبقى الجو اليوم معتدلاً ولطيفاً مع ساعات النهار، وتغطي الشمال كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة من النوع غير الماطر. لكن مع ساعات ما بعد العصر يصبح الجو مائلاً للبرودة ثم يصبح بارداً مع ساعات الليل المتأخر وفجر يوم غدٍ، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما غداً الجمعة، فلن يطرأ اليوم أي تغير على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع جو يميل الى الدفء الى دافئ نهاراً ووقت الظهيرة تحديداً وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، والرياح تكون غربية الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار معتدلاً جداً والحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو درجتين الى ثلاثة درجات مئوية، مع ساعات المساء يكون الطقس بارداً نسبياً، الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى واعلم.

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