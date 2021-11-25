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كل ما تريد معرفته عن أسباب ارتفاع حرارة الطفل ومتى تصبح خطيرة؟

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42

كل ما تريد معرفته عن أسباب ارتفاع حرارة الطفل ومتى تصبح خطيرة؟
كل ما تريد معرفته عن أسباب ارتفاع حرارة الطفل ومتى تصبح خطيرة؟

عند تعرض الأطفال لتقلبات الطقس بسبب تغيير الفصول، تزداد فرص إصابتهم بنزلات البرد، ويكونون أكثر عرضة لارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا نقدم للأمهات كل ما يجب معرفته عن ارتفاع درجة حرارة الطفل وفقا لموقع "kidshealth".

ما هي أسباب ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل؟
تعرض الطفل للإصابة بعدوى هي أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع درجة حرارة جسمه.

هل هناك علاقة بين الجهاز المناعي وارتفاع حرارة جسم الطفل؟
تعرض الطفل للإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية تتسبب في تحفيز أليات الجهاز المناعي الخاص بالطفل لمكافحة العدوى، ولذا يتعرض الأطفال لارتفاع في درجة حرارة أجسامهم.

هل هناك علاقة بين ما يرتديه الطفل من ملابس وارتفاع حرارة الجسم؟
نعم زيادة قطع الملابس تتسبب في ارتفاع حرارة أجسامهم، وهنا يزداد فرص ارتفاع حرارة أجسامهم وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

هل تعرض الطفل للتسنين يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمه؟
نعم، ولكن بشكل عرضي وليس مستمرا ولذا يجب على الأم إعطاء طفلها خافضا للحرارة بعد أخذ التطعيمات. هل ارتفاع حرارة جسمك الطفل تشكل خطرا؟ نعم، في حالة زيادتها عن 38 درجة، ويصاحبها قلة نشاط الطفل، وفقدانه للشهية  وشحوب البشرة، يجب على الفور أخذه للطبيب للقيام معه باللازم.

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