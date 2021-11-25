عزز مناعتك ضد نزلات البرد والسعال بتناول البصل والثوم

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية العلوية بما في ذلك الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، هناك أكثر من مائتي فيروس يمكن أن يسبب نزلات البرد والمعروف باسم فيروسات الأنف، ومن المؤكد أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات المليئة بالعناصر الغذائية مفيد لتعزيز المناعة، مثل البصل والثوم، حيث تحتوي على زيوت قوية لها تأثير مضاد للميكروبات، لذا فقد تساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

فيما يلى.. نصائح لتعزيز مناعتك ضد نزلات البرد والسعال:

1. تناول الكثير من الفواكه والخضراوات :

الخضراوات ذات الألوان الزاهية فهى غنية بالبيتا كاروتين التي تحول أجسامنا إلى فيتامين أ، للحفاظ على البطانات المخاطية في أنفنا ورئتينا قوية بما يكفي للدفاع ضد العدوى.

2. إضافة البصل والثوم إلى نظامك الغذائي:

لكل من البصل والثوم فوائد صحية رائعة، تحتوي هذه العائلة من الخضراوات على زيوت قوية لها تأثير مضاد للميكروبات، لذا فقد تساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

3.

تناول كمية كافية من فيتامين سى:

الحمضيات وفيرة في الطبيعة وتحتوي على فيتامين ج فائق القوة الذي لطالما اعتبر الاحتياطات المثالية ضد الإصابة بنزلات البرد، من الضروري أن نجدد إمدادات الجسم يوميًا.

4.

الحصول على فيتامين (د):

يجب تناول الأطعمة مثل صفار البيض والفطر والسلمون والتونة المعلبة وكبد البقر جنبًا إلى جنب مع التعرض لأشعة الشمس لرفع مستويات فيتامين د.

5.

حافظ على نشاطك :

يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة في دعم جهاز المناعة لأنها تحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عنا ضد المرض.

6

. ابق رطبًا:

البقاء رطبًا دائمًا يساعد في الحفاظ على صحة جيدة، كونك رطبًا بشكل كافٍ سيجعل المرء يشعر بالصحة ويحارب الجراثيم والالتهابات ويمنع ظهور الأمراض.