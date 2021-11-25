في بعض الأحيان تلاحظ إصابتك ببحة الصوت، حيث تصبح مهمة التحدث مرهقة ومتعبة، فما هي أسباب بحة الصوت؟ ولماذا تصاب بها؟

هناك العديد من أسباب بحة الصوت المختلفة التي تختلف تبعًا لظروفك، ولكن معرفتها من شأنه أن يساعدك في تجنب الإصابة بها لاحقًا.

أسباب بحة الصوت

تتعدد أسباب بحة الصوت المختلفة، ومن خلال المقال الاتي سنقوم بتوضيح أهم وأبرز أسباب بحة الصوت المختلفة هذه:

1. مشاكل في الجهاز التنفسي

من أهم أسباب بحة الصوت وأكثرها شيوعًا هي الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي، مثل: نزلة البرد، أو الإنفلونزا، وهذه الأمراض عادة ما تسبب التهاب في الحنجرة، وتؤدي إلى تورم الحبال الصوتية بشكل مؤقت بالتالي ينجم عنها بحة الصوت وتغييره.

2. الحساسية الموسمية

إن كنت من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية وبالأخص الربيع فقد تلاحظ إصابتك ببحة الصوت في بعض الأحيان، وهذا يعتمد على شدة الحالة والأعراض، وخلال هذه الإصابة قد يحدث ترشيح في منطقة الحنجرة وتهيج، الأمر الذي يؤثر بدوره أيضًا على الحبال الصوتية ويسبب التهابها.

3. التهاب اللوزتين

الإصابة بالتهاب اللوزتين من شأنه أن يتسبب ببحة الصوت وحتى تغييره، وذلك نتيجة تورم في منطقة الحنجرة واللوزتين ككل، ومن الأعراض الأخرى المرافقة لهذه الحالة الصحية:

ارتفاع درجة الحرارة.

تورم وانتفاخ في حجم اللوزتين.

تغيير لون اللوزتين إلى الأبيض، أو الأصفر، أو الأحمر.

التهاب بالحلق.

صعوبة بالبلع.

4. إجهاد الصوت

هل لاحظت سابقًا إصابتك ببحة الصوت بعد ليلة من الاحتفال والغناء؟ إن سوء استخدام الصوت أو إجهاده من شأنه أن يسبب بحة الصوت، وهذا الأمر قد يحدث في حال تحدثت بصوت عالٍ ولفترة طويلة من الزمن، أو عند الصراخ والغناء، وفي هذه الحالة عليك الاسترخاء وإراحة صوتك وشرب الكثير من الماء والسوائل.

5. التدخين

إن كنت مدخنًا فأنت حتمًا عانيت من مشكلة بحة الصوت أكثر من مرة، وهذا أمر طبيعي في هذه الحالة، وذلك لأن التدخين يساهم في الإصابة ببحة الصوت، كما أنه مع مرور الوقت من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في الحبال الصوتية وبالتالي يصبح صوتك أجهش.

6. تناول بعض أنواع الأدوية

هناك العديد من الأدوية المتناولة التي تترافق مع بعض الاثار الجانبية المزعجة ومن بينها بحة الصوت، ومن أهم هذه الأدوية هو بخاخ الربو الذي يحتوي على مادة الكورتيزون، والتي تؤثر على الحبال الصوتية، ومن بين هذه الأدوية أيضًا:

مضادات الهيستامين.

مدرات البول.

أدوية علاج مرض باركنسون.

الأدوية الخاصة بعلاج الاكتئاب.

7. أسباب بحة الصوت الأخرى

في بعض الأحيان من الممكن أن تؤدي الأسباب الاتية إلى بحة الصوت:

التهاب المفاصل: التي تسبب التهاب بعض المفاصل بالقرب من الحبال الصوتية، الأمر الذي يؤثر عليها.

مشاكل في الغدة الدرقية: وذلك نظرًا لموقعها القريب من الأحبال الصوتية.

إصابة أو تضرر في الأعصاب: مثل مرض باركنسون

ارتجاع المريء: يسبب صعود أحماض المعدة إلى الأعلى مما يؤثر على الحنجرة والحبال الصوتية.