وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:06
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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