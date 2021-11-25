وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبحث احتياجات تصميم الواجهة البحرية للنشاط الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية "الصداقة" و"شباب رفح" يصعدا لنهائي بطولة النخبة الكروية الأولى وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية" وكالة الرأي الفلسطينية الدب الهارب لا يزال طليقاً بكوريا الجنوبية لليوم الثالث وكالة الرأي الفلسطينية عالم: "أكبر كائن حي في العالم" يؤكل ببطء! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تطوير علكة "تحبس" 95% من جزيئات فيروس كورونا لوقف انتقال العدوى وكالة الرأي الفلسطينية وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 12 إصابة بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » عجائب وطرائف

الدب الهارب لا يزال طليقاً بكوريا الجنوبية لليوم الثالث

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:07

الدب الهارب لا يزال طليقاً جنوب سيئول لليوم الثالث
الدب الهارب لا يزال طليقاً جنوب سيئول لليوم الثالث

أفاد مسؤولون بكوريا الجنوبية باستئناف عملية بحث مكثفة  للعثور على دب أسود آسيوي ظل طليقا لليوم الثالث على التوالي بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب سيئول.

واستأنف فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة برفقة كلاب عملية البحث صباح اليوم الأربعاء عن دب معروف بأنه شبل يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي 3 أو 4 سنوات.

وحدث الهروب في المزرعة في يونغ-إن على بعد 50 كيلومترا جنوب سيئول صباح الاثنين الماضي، عندما غادرت 5 من الدببة الآسيوية السوداء قفصها. 

واكتشف المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان ثلاثة من الدببة، حيث تم القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثا حاول مهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر. شوهد الدب الرابع في منطقة جبلية على بعد 600 متر من المزرعة بعد ظهر الثلاثاء وقتل برصاص الصيادين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟