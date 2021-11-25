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حماس تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية"

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:08

غزة- الرأي

أدانت حركة حماس القرار الأسترالي تصنيف منظمة حزب الله اللبنانية، معتبرةً إياه خضوعاً للإرادة للإسرائيلية، واستجابة لضغوط الاحتلال وانحيازًا صارخا للاحتلال، وتغطية لإرهابه وعدوانه المستمر ضد أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطين.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن تصنيف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية كمنظمات إرهابية من بعض الدول، يشجع الاحتلال الإسرائيلي، ويعطيه الغطاء لتصعيد جرائمه ضد شعوب الأمة، وهو ما يجعل هذه الدول تحتل مكان الشريك الكامل في جرائم الاحتلال من جهة، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جهة أخرى.

واعتبرت أن مقاومة حزب الله للاحتلال، وقيامه بواجبه الإنساني والديني والوطني والأخلاقي في مواجهة محاولات العربدة الإسرائيلية، ودفاعه عن شعبه وأرضه من التغول الإسرائيلي، هو فعل بديهي ومشروع لدى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والوطنية.

وشدد البيان على أن المقاومة الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها حركة حماس وحزب الله، تقوم بواجبها الطبيعي والمبدئي في مقاومة الاحتلال الغاشم، ومواجهة وجوده على الأرض العربية بكل الوسائل، بالرغم من مثل هذه القرارات "الجوفاء التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها".

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