قائد بجيش الاحتلال: من المستحيل خنق غزة ونؤيد تحسين أوضاعها

القدس المحتلة - الرأي

كشف قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال إليغازر توليدانو النقاب عن عدم استطاعة الجيش خنق قطاع غزة في ظل التعداد السكاني الهائل.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن إليغازر قوله، "إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية".

وبين إليغازر في مقابلة مع الصحيفة العبرية، "أن هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية".

وأشار إلى أن "حماس نجحت فقط في إطلاق مئات الصواريخ يوميًا، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش تعمل حاليًا لإيجاد حل لهذه الصواريخ ولكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق".