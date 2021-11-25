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حالة وفاة و86 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:39

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 636 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 110 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186772 إصابة بينها 1453 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 183680 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1639.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 40.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 502015 شخصًا.

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