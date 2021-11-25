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الشرق الأوسط: فتح القنصلية الأمريكية في القدس قريباً

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:22

وكالات- الرأي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الخميس، أن فتح القنصلية الأميركية في القدس بات "قريباً جداً".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر رسمي رفيع المستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية قوله، إن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس سيكون قريباً للغاية، خصوصاً بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت "إسرائيل" في الأشهر القليلة الماضية بأنها بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس من طرف واحد، إذا لم تكن حكومة نفتالي بنيت قد تجاوبت مع الأمر بعد انتهائها من إقرار الموازنة العامة في الكنيست.

وعملت إدارة بايدن منذ وصولها إلى الحكم في بداية هذه السنة على التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويشكّل إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أغلقتها، دلالة أوضح على التغيير الدراماتيكي الذي أدخله بايدن على سياسة سلفه ترمب فيما يخض الملف الفلسطيني.

وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019 بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودُمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عرفت باسم خطة "صفقة ترامب".

والقنصلية الأميركية في القدس هي محل صراع "سياسي" و"سيادي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاماً هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم وتشرف كذلك على مشاريع واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات.

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