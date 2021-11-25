الكنيست يوصي بإدراج الأقصى ضمن رحلات المدارس اليهودية

القدس المحتلة - الرأي

أوصت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي وزارة التربية والتعليم بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس في العام 1967.

وقالت اللجنة في مجمل توصياتها إن "تاريخ جبل الهيكل وأهميته في الثقافة والتاريخ اليهودي لم يتم دراستهما بشكل صحيح".

ودعت وزارة التربية والتعليم إلى "إدخال موضوع جبل الهيكل والهيكل في الامتحانات وشهادة الثانوية البجروت، والتشديد على تدريس تراث الهيكل في المدارس، وتشجيع وزيادة الزيارات الطلابية والرحلات المدرسية".

وشارك في مداولات لجنة التربية والتعليم البرلمانية مندوبين عن شرطة الاحتلال الذي أكدوا بأنه لا يوجد لديهم أي اعتراض على الرحلات المدرسية لساحات الحرم القدسي، لكنهم أوضحوا بأنه لا يسمح لفرق الحراسة التي ترافق الطلاب بالرحلات المدرسية الدخول إلى ساحات الأقصى مع سلاح.

وبادرت إلى موضوع الرحلات المدرسية للأقصى وإدراج الموضوع بمنهاج التدريس، رئيسة لجنة التربية والتعليم، شارين هاسكل، عن حزب "تكفا حدشاه"، والمنظمة الاستيطانية "بيادينو" التي تنشط في تشجيع اقتحامات اليهود للأقصى.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن اللجنة البرلمانية أوصت لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إدراج المسجد الأقصى وساحات الحرم القدسي الشريف، أو ما يسمونه "جبل الهيكل" ضمن البرنامج السنوي للرحلات في المدارس في البلاد.

كما أوصت اللجنة بدمج وحدة تعليمية ضمن البرنامج الدراسي للمدارس عن المسجد الأقصى "جبل الهيكل"، في دروس التاريخ بالمدارس، علما أن الموضوع كان يدرج كموضوع فرعي في مناهج مختلفة، وأيضا كمادة اختيارية، بحيث سيكون الموضوع إجباريا بعد هذه التوصية.

ووفقا للصحيفة، فإنه تم اتخاذ التوصية في الأسبوع الماضي من قبل لجنة التربية والتعليم البرلمانية، لكن أعلن عنها رسميا عشية عيد "الأنوار -الحانوكاة" الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم الاحتفال بالعيد بإضاءة الشمعدان قبالة الأقصى في ساحة البراق.

وتخص هذه التوصية بالأساس المدارس اليهودية، وتأتي في سياق إجماع سلطات الاحتلال لفرض وقائع على الأرض في المسجد الأقصى، وتثبيت مخطط التقسيم المكاني والزماني لساحات الحرم القدسي الشريف.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تحظر على المدارس العربية في البلاد تنظيم رحلات إلى الأقصى أو حتى زيارة القدس القديمة تحت ذرائع أمنية، بينما كان يسمح للمدارس اليهودية تنظيم رحلات للطلاب إلى حائط البراق.