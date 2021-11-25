هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

غزة- الرأي

شاركت هيئة الزكاة الفلسطينية، في مؤتمر شفافية إدارة المال العام في قطاع غزة، بحضور مؤسسات وشخصيات مجتمعية مرموقة.



وقد حضر عن الهيئة د. علاء الدين الرفاتي رئيس مجلس الأمناء، أ. إياد شعبان المدير التنفيذي، حيث تطرقت محاور المؤتمر لعدة مجالات مختصة بإدارة المال العام في قطاع غزة.



حيث تطرق المحور الأول للمؤتمر حول أهمية اطلاع المواطنين على تقارير إدارة المال العام وإشراك المجتمع المدني في التخطيط لإعداد الموازنات والخطط المالية، بحيث تُبنى وفقاً لاحتياجات المجتمع.



أما المحور الثاني، ركَّز على تشخيص الشفافية في إدارة أهم الصناديق المالية المتمثلة في "أموال الزكاة، أموال المساعدات وإعادة الإعمار"، للخروج بالتوصيات اللازمة لتحديد أوجه الإنفاق وفقاً لأولويات المواطن وإدارتها بنزاهة وشفافية.



ومن جهته، عقب المدير التنفيذي للهيئة إياد شعبان على ورقة الباحث د. سامي أبو شمالة بعنوان: "بيئة النزاهة في عمل الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة"، متحدثاً عن الأبعاد التشريعية لقانون تنظيم الزكاة وعن الأبعاد التنظيمية لهيئة الزكاة الفلسطينية والتعديلات القانونية الجاري مناقشتها مع المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرارها.



حيث افاد شعبان ان هناك جهودا حثيثة من قبل المجلس التشريعي لإجراء بعض تعديلات على قانون تنظيم الزكاة في إطار تحسين الأداء العام لهيئة الزكاة الفلسطينية.



وقد أوصى الباحث أبو شمالة بإعادة النظر في بعض القضايا التي تهم فئات المستفيدين، وبعض الأبعاد التشريعية التي بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية في إطار تحسين الأداء العام لمؤسسات الزكاة في قطاع غزة.