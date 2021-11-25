اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب محمد فرج الغول، جلسة استماع لوكيل وزارة العدل د. محمد النحال، بحضور أعضاء النائب مشير المصري مقرر اللجنة، وأعضاؤها النواب مروان أبو راس، ومحمد شهاب، أحمد أبو حلبية.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب الغول أن جلسة الاستماع تهدف لمناقشة تقرير واقع العدالة في قطاع غزة للربع الثالث من عام 2021، المرسل من وزارة العدل، والمذكرة القانونية المعدة حوله.

وتحدث النحال عن العلاقة بين مؤسسات قطاع العدالة وتحديداً المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، مؤكداً أن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير العدالة تم أخذها من الوزارات والسلطات المختصة بدقة.

وشكر النائب الغول وزارة العدل على جهودها في إعداد التقرير، مؤكداً على أهمية معالجة التوصيات الواردة في المذكرة القانونية وانجازها بسرعة.