وفاة و266 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و160 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 30، الخليل 65، قلقيلية 5، جنين 19، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 31، نابلس 16، طوباس 3، أريحا والأغوار 4، طولكرم 1، وقطاع غزة 86.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 10، جنين 3، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 11، نابلس 3، طوباس 1، أريحا والأغوار 3، طولكرم 3، قطاع غزة 110".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 38 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 70 مريضاً، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.