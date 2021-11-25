الاحتلال يصادق على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة

فلسطين المحتلة - الرأي

صادق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس على بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة للاحتلال أنها قررت بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم وتم المصادقة على مخطط البناء الجديد.

ولم تذكر القناة فيما إذا كان سيتم المصادقة على هذه الخطة من الجهات الأعلى ومنها وزارة الجيش ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" للمستوطنة، للمشاركة في احتفال "عيد الحانوكا" وسط انتقادات من أحزاب ومؤسسات يسارية إسرائيلية لهذه الزيارة.