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ماليزيا ترفض منح تأشيرات للاعبي "سكواش" إسرائيليين

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

رفضت ماليزيا منح تأشيرة دخول لرياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة "السكواش" الشهر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وسبق لماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا أن منعت رياضيين إسرائيليين من دخولها، وهي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرّر أن تقام بطولة العالم لفرق الرجال في كوالالمبور بين 7 و12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، بمشاركة 26 فريقاً.

وقال الاتحاد الدولي للسكواش إن السلطات الماليزية أبلغته بعدم قبول السلطات الماليزية حتى الآن، منح تأشيرة دخول لفريق السكواش الإسرائيلي.

ورفض اتحاد المضرب الماليزي المشرف على رياضة السكواش، التعليق على القضية.

ونُقلت البطولة مطلع السنة إلى ماليزيا من نيوزيلندا بسبب قيود السفر جراء تداعيات فيروس كورونا.

وكانت ماليزيا قد حُرمت عام 2019 من تنظيم بطولة العالم للسباحة البارالمبية، لتهديدها برفض منح تأشيرة دخول لرياضيين إسرائيليين.

وفي عام 2015، اضطر رياضيون إسرائيليون في الألواح الشراعية إلى الانسحاب من بطولة على جزيرة "لانغكاوي" لرفض منحهم تأشيرات دخول.

وتحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في ماليزيا حيث يشكّل المسلمون "المالاي" نحو 60% من عدد السكان ويُحظر دخول البلاد بجواز سفر إسرائيلي.

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