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الاحتلال يصادق على مشروع استيطاني ضخم في قلنديا

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:59

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، على مخطط استيطاني ضخم يقام على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1،243 دونما شمالي مندينة القدس المحتلة.

كما يشمل المخطط إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسية في مطار القدس المهجور إلى "مرفق سياحي".

وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس.

وبحظى المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، "موشيه ليئون"، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، "زئيف إلكين".

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن المضي قدما في تنفيذ المخطط الاستيطاني يحتاج إلى "موافقة سياسية لمواصلة عمليات المصادقة على المخط المقترح"، وذلك في ظل المعارضة الأميركية المتوقعة من قبل إدارة الرئيس جو بايدم.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في منطقة القدس يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، جلسة استماع لمناقشة بناء أكثر من 9000 وحدة استيطانية لتوسيع "عطروت"، ضمن المخطط نفسه.

ولفتت "يسرائيل هيوم" أن المرحلة الأولى من المخطط تشمل المصادقة والشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، "وبعد فحص معايير جودة والبيئة، سيتم توسيعها إلى حوالي 10,000 وحدة استيطانية، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية (التشغيلية)".

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