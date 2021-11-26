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أخبار » الأسرة و المجتمع

4 أطعمة تحميك من برد الشتاء وتمنحك الدفء

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:07

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خلال فصل الشتاء، فإن ما تأكله مهم جدًا لمحاربة الأمراض والعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن يساعد تناولها فى توليد حرارة في الجسم بشكل طبيعي مما يمنحك الدفء المطلوب، كما أنها تساعد فى تعزيز المناعة، وهناك 4 أطعمة احرص على تناولها يوميًا لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال فصل الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "فود تى فى".

العسل
 

هو بديل صحي للسكر، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يساعدك فقط على الدفء، ولكنه معروف أيضًا بتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، ويمكنك أن تبدأ يومك بتناول كوب من الماء الدافئ مع العسل وهو إضافة صحية فى فصل الشتاء وتمنحك الدفء المطلوب.

السمن
 

ربما يكون السمن هو أفضل تعريف للدهون الصحية، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية وتعتبر مفيدة للصحة العامة، ويمكن إضافتها للعديد من الأطعمة للاستمتاع بنكهة طيبة بجانب الشعور بالدفء.

التوابل
 

مثل القرنفل والقرفة والزنجبيل والحبهان وغيرها لها العديد من الفوائد الصحية ويتم استهلاكها بطرق متعددة، حيث تضاف إلى الطعام ومشروبات مثل الشاى وغيره، حيث تمنحك هذه التوابل الدفء خلال موسم الشتاء.

الفواكه الجافة
 

تعتبر الفواكه الجافة بحق أغذية خارقة، مثل اللوز والكاجو والزبيب وغيرها، فهى غنية بكل العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي فى فصل الشتاء، يمكنك تناول هذه الفاكهة المجففة والمكسرات كما هي أو إضافتها إلى كوب من الحليب وغير ذلك.

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