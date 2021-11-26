3 طرق لإضافة صور متعددة إلى قصة انستجرام



يمكنك أن تضيف صور متعددة إلى قصة انستجرام في وقت واحد، وذلك من خلال 3 طرق مختلفة، حيث تسمح لك الطريقة الأولى بتحديد ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو من ألبوم الكاميرا، والتي يتم تحميلها إلى قصتك في شكل 10 شرائح منفصلة، والطريقة الثانية هي وضع العديد من الصور على نفس الشريحة مثل الملصقات، والطريقة الأخيرة هي إنشاء صورة مجمعة باستخدام ميزة انستجرام المضمنة والتي تسمى Layout، ونرصد لك خطوات تطبيق هذه الطرق وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إضافة صور متعددة إلى قصة انستجرام

1. افتح تطبيق Instagram، واضغط على زر علامة الجمع (+) فوق قصتك أو اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح القصص.



2. اضغط على أيقونة الصورة في أسفل يسار الشاشة لفتح ألبوم الكاميرا.



3. اضغط على تحديد، ثم حدد ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو، بعد ذلك، اضغط على السهم الموجود أسفل يمين الشاشة للمتابعة.



4. في هذه الشاشة، قم بتخصيص كل صورة أو مقطع فيديو بنص أو ملصقات أو خطوط مرسومة، وعند الانتهاء، اضغط على السهم الموجود أسفل يمين الشاشة.



5. اضغط على الدائرة المجاورة للجمهور المستهدف (قصتك أو الأصدقاء المقربين)، ثم اضغط على مشاركة.

كيفية وضع طبقات متعددة على نفس الشاشة لقصة انستجرام

1. افتح تطبيق Instagram، واضغط على زر علامة الجمع (+) فوق قصتك أو اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح القصص.



2. اضغط على أيقونة الصورة في أسفل يسار الشاشة لفتح ألبوم الكاميرا، واختر صورة.



3. اضغط على أيقونة الملصق أعلى الشاشة، وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق ملصق الصورة.



4. حدد الصورة التي تريد إدراجها، وكرر هذه العملية حتى تحصل على كل الصور التي تريد تضمينها.



5. اضغط على كل صورة لتغيير الشكل، واسحبها لتغيير الوضع، أو اضغط عليها لتغيير الحجم.



6. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق قصتك أو إغلاق الأصدقاء لمشاركة المنشور.



كيفية نشر صورة مجمعة على قصة انستجرام



1. افتح تطبيق Instagram، واضغط على زر علامة الجمع (+) فوق قصتك أو اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح القصص.

2. اضغط على أيقونة التخطيط على الجانب الأيسر من الشاشة، واضغط على أيقونة تغيير الشبكة لتحديد الخيار الذي تريده.



3. اضغط على أيقونة الصورة في أسفل يسار الشاشة لفتح ألبوم الكاميرا، وحدد صورة لإضافتها إلى الصورة المجمعة الخاصة بك.



4. بمجرد الانتهاء من إنشاء الصورة المجمعة الخاصة بك، اضغط فوق زر الاختيار في الجزء السفلي من الشاشة.



5. اضف أي عناصر إضافية حسب الرغبة (نص ، ملصقات ، إلخ)، ثم اضغط على قصتك أو إغلاق الأصدقاء لمشاركة المنشور.