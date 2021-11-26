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الصحة: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا بغزة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:26

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 624 فحصًا مخبريًا وتعافي 190 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 186849 إصابة بينها 1339 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 183870 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1640 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 36 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخص.

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