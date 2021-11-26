إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية - الرأي

أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.



وينظم الأهالي مسيرة أسبوعية في كفر قدوم تنديدا باستمرار الاستيطان، وتواصل اعتداءات المستوطنين.



وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام القرية تحت وابل من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت.



وأشارت إلى وقوع 6 إصابات بالرصاص المعدني بصفوف الشبان، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال.



وتصدى الشبان للجنود أثناء محاولتهم اقتحام البلدة بالحجارة وزجاجات الطلاء مما اضطرهم للانسحاب أكثر من مرة قبل إغراق منازل المواطنين بقنابل الغاز بشكل متعمد.