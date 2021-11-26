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الدعليس: دعم قطاع الرياضة أولوية لدى متابعة العمل الحكومي

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:57

رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس
رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس

غزة – الرأي

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس بالمنظومة الرياضية وإنجازاتها في تنظيم البطولات والحفاظ على استقرار النشاط الرياضي.

وأكد الدعليس خلال حفل توزيع المنحة المالية للأندية والاتحادات أن دعم الأندية والاتحادات الرياضية يمثل جزء هاما من برامج لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأقام المجلس الأعلى للشباب والرياضة مساء اليوم، وبرعاية لجنة متابعة العمل الحكومي، حفل توزيع المنحة المالية على أندية المحافظات الجنوبية، ورعاية بطولات الكأس للاتحادات الرياضية الجماعية واتحاد الإعلام الرياضي بقيمة (250.000) دولار.

وحضر الحفل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والأندية.

وهنأ الدعليس الأندية الفائزة في بطولات الموسم الرياضي الماضي، مشيدا بكل الاتحادات الرياضية التي صنعت التنافس الشريف والتطوير في الأداء.

وبارك انتخابات اللجنة الأولمبية، كما تمنى التوفيق للمنتخب الوطني في كأس العرب ولكل المنتخبات التي تمثل فلسطين في كل المشاركات الخارجية.

ووجه رئيس متابعة العمل الحكومي، التحية للمجلس الأعلى على ما يقدمه من جهد في تطوير البنية التحتية الرياضية والرقي بالرياضة، ودعم الأندية والاتحادات، وحيا الجهد الكبير لاتحاد كرة القدم والشرطة ووزارة الصحة في إنجاح الموسم الرياضي.

بدوره شكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جهود لجنة متابعة العمل الحكومي ممثلة برئيسها عصام الدعليس لما يقدمه من دعم للرياضة.

وأكد هنية أن دور متابعة العمل الحكومي يمثل سندا حقيقيا للرياضة والحفاظ على استمرارها رغم الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة.

وأشار هنية إلى أن الرياضة الفلسطينية أصبحت تحتل مكانة هامة لدى الجهات الحكومية، التي بدورها تولي الاهتمام وتتابع تفاصيل النشاط الرياضي وما يواكبه من اهتمام جماهيري لدى الشباب وكافة قطاعات المجتمع، بالإضافة للاهتمام بمشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية.

وقال:" الوفاق الرياضي هو إنجاز نفتخر به جميعا وسنحافظ عليه، وما نقدمه اليوم من دعم مالي هو المنحة الأولى وجزء يسير أمام الأعباء المالية الكبيرة لدى أنديتنا".

وخلال الحفل جرى تكريم عصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية على مدار ١٢ عاما الماضية، كم تم تكريم الرياضي الكبير زياد الطيف ونبيل العبادلة بعد انتهاء مدة عملهما في المجلس الأعلى.

وجرى توزيع مبلغ (8000) دولار لأندية الدرجة الممتازة، و(6000) دولار لأندية الدرجة الأولى، و(3000) دولار لأندية الدرجة الثانية، و(1000) دولار لأندية الدرجة الثالثة.

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