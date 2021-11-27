وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خريفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب تختبر ميزة الرد على الرسائل باستخدام الإيموجى وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار زجاج فائق الصلابة كسره أصعب من الألماس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم يوما علميا للتوعية بمضادات الميكروبات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة ثمرة القراءة وكالة الرأي الفلسطينية كم عدد الأشخاص الذين يمكن إضافتهم إلى دردشة جماعية على إنستجرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 فوائد لتناول السبانخ في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية أعمال منزلية تساعد فى حرق السعرات الحرارية وكالة الرأي الفلسطينية تناول كوبين من القهوة يوميًا يحميك من ...؟ وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد لا يعرف الهزيمة على ملعبه ضد إشبيلية منذ 13 عاما
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء خريفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:46

الضفة المحتلة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، خريفيا معتدلا نهارا، وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟