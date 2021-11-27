وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزير الخارجية الأردني يلتقي عباس برام الله وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الشخرة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار المتحور "اوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الصحة ستناقش ملف متحور "أوميكرون" وترفع تقريرها لخلية الأزمة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس توقع عقود استلام ارض وقف لبناء مسجد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشارك بتكريم المؤسسات المساهمة بتطوير عمل المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تُكرّم الطالب الموهوب رمضان أبو جزر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تتلف 120 كيلو من المواد منتهية الصلاحية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

فقدت آثارهما منذ أول أمس الخميس

الاحتلال يعترف باعتقال صيادين من عرض بحر رفح

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:56

غزة - الرأي:

اعتقلت بحرية الاحتلال، اثنين من الصيادين بعد مهاجمتها قارباً للصيادين، على متنه خمسة عاملين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت نقابة الصيادين بغزة، "تم إبلاغنا عبر وزارة الزراعة أن الحسكة التي فقدت آثارها من مساء يوم الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى قوات الاحتلال، وهم بحمدالله بصحة جيدة".

 وأعلنت قوات الاحتلال أن زوارقهم الحربية اعتقلتهم من داخل البحر بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة، اليوم السبت، إن بحرية الاحتلال قامت باختطاف "لنش جر" تعود ملكيته لعائلة الهسي وعلى متنه 5 صيادين، حيث تم الافراج ثلاثة منهم واعتقال الاثنين الآخرين، واحتجاز القارب في ميناء اسدود.

وذكرت أن الصيادين المفرج عنهم هم: جمال جهاد الهسي، ومحمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي، أما الذين تم اعتقالهم هم: محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟