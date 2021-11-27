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رصد إصابة لدى الاحتلال

الصحة العالمية تحذر من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:21

الرأي - وكالات:

حذرت مفوضية الصحة الأوروبية من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" (omicron) في أوروبا التي تشهد موجة خامسة من الوباء، وفي حين انضمت الولايات المتحدة ودول عربية لحظر السفر إلى جنوب أفريقيا ودول مجاورة.

وأعلنت شركة "مودرنا" (Moderna) الأميركية أنها تسعى لإنتاج جرعة معززة مضادة للمتحور الجديد.

ففي بيان أصدرته مساء الجمعة، قالت مفوضية الصحة الأوروبية إن خطر انتشار المتحور الجديد لكورونا في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا".

وكانت هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد اكتشفت يوم 24 من الشهر الجاري في جنوب أفريقيا، وهي خامس سلالة توضع ضمن هذا التصنيف بعد سلالات "دلتا" و"بيتا" و"ألفا" و"غاما".

ويرجح خبراء أن المتحور أوميكرون قد يكون أكثر مقاومة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت حتى الآن، وأكثر قدرة على الانتقال.

وحتى الآن، تم رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في "إسرائيل" لدى شخص عائد من دولة ملاوي، وفي بوتسوانا وبلجيكا وهونغ كونغ.

وقد أعلنت شركة مودرنا (Moderna) الأميركية للأدوية الجمعة أنها ستطور جرعة معززة ضد متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وسعيا لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، أعلنت عدة دول حظر السفر من وإلى جنوب أفريقيا و6 دول أخرى مجاورة لها.

 

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