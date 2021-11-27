الصحة: 3 وفيات و56 إصابة جديد بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 30 حالة، بعد إجراء 396 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن اجمالي المصابين بالفيروس وصل لـ186905 إصابة، والحالات النشطة 1362 حالة، والمتعافين 183900 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1643 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخصاً.