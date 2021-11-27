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معروف: الصحة ستناقش ملف متحور "أوميكرون" وترفع تقريرها لخلية الأزمة

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:02

غزة - الرأي:

من المقرر أن تعقد وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة اجتماعاً طارئاً للطاقم الفني فيها لمناقشة تطورات "كورونا" خصوصاً متحور "أوميكرون".

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف لـ "الوطنية" إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعاُ للطاقم الفني لمناقشة تطورات "كورونا" والمتحور الجديد ورفع تقريرها لخلية الأزمة بالقطاع.

وأوضح أنه بناءاً على تقرير الصحة سيتم مناقشة الأمر في اجتماع خلية الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة.

وتقوم العديد من الدول بتشديد إجراءات الدخول والخروج منها خوفا من المتحور الجديدن والذي تشير بعض التقارير إلى سرعة انتشاره أكثر بـ500 مرة من فيروس كورونا الصيني.

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