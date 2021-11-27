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وزير الخارجية الأردني يلتقي عباس برام الله

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:02

وزير الخارجية الأردني يلتقي الرئيس عباس في مقر المقاطعة برام الله
وزير الخارجية الأردني يلتقي الرئيس عباس في مقر المقاطعة برام الله

الضفة المحتلة-الرأي:

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع رئيس السلطة، محمود عباس، عددًا من القضايا التي تهم البلدين ونقل الصفدي رسالة من الملك الأردني لعباس.

ونقل الصفدي اليوم السبت رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاءت الرسالة في سياق عملية التنسيق المستمرة حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعمل المشترك لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت طائرة وزير الخارجية الأردني حطت اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وذلك لعقد مباحثات مع الرئيس عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية.

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