3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 3 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة أنه سجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 14، طولكرم 8، جنين 10، بيت لحم 24، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 10، نابلس 1، طوباس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 56".

ولفتت الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 72 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 45، طولكرم 6، جنين 11، بيت لحم 16، سلفيت 0، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 25، نابلس 3، طوباس 8، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 30".