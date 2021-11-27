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ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور "أوميكرون"

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:18

وكالات-الرأي:

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم السبت، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.
من جانبها قالت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوشول: "ما زلنا نرى إشارات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد 19 هذا الشتاء، مضيفةًً أنه بالرغم من عدم اكتشاف متحور "أوميكرون" في ولاية نيويورك إلا أنه قادم".

ويُشار إلى أنه تم اكتشاف سلالة أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم تلا ذلك رصدها في كل من: بلجيكا، وبوتسوانا، و"إسرائيل"، وهونغ كونغ، وبريطانيا.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.

الجدير ذكره أنه تعتبر سلالة أوميكرون هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

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