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جبارين يهنئ عائلة "أبو زر" بتحرر نجلها بعد 18 سنة في الأسر

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:28

الضفة المحتلة-الرأي:

هاتف مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، عائلة الأسير المحرر القسامي عبد الكريم أبو زر من قرية زواتا قضاء نابلس.
وهنأ جبارين، خلال اتصال هاتفي، العائلة بتحرر نجلها بعد قضائه ١٨ عاما في سجون الاحتلال.

وأكد جبارين أن المحرر "أبو زر" ومثله آلاف الأسرى هم خير مثال للتضحية، وأنهم قدموا زهرات أعمارهم في سجون الاحتلال فداء لوطنهم.

ووجه التحية لكل الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم نحو 4600 أسير وأسيرة، مؤكدًا على حريتهم القريبة.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت يوم الخميس عن "أبو زر" وكان في استقباله حشد من أهله وذويه ومحبيه، حيث اعتقل "أبو زر" عام 2003، وكان حينها يدرس في جامعة القدس المفتوحة، وتعرّض لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين.

ووجهت مخابرات الاحتلال ومحاكمه العسكرية لـ"أبو زر" تهمة الانتماء إلى كتائب القسّام والمشاركة في العديد من العمليات العسكرية ضد دوريات الاحتلال، وتجهيز أحد الاستشهاديين، والذي اعتقل نتيجة خطأ في التنسيق قبل تنفيذ مهمته.

واستطاع "أبو زر" أن يحوّل محنة السجن إلى منحة، حيث حصل على شهادة خدمة اجتماعيّة من جامعة العلوم التطبيقية، كما وحصل على شهادة البكالوريوس تخصص تاريخ من جامعة الأقصى، وحصل على عدة دورات مصدقة من وزارة الأسرى.
 

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