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الغواصات الصفراء تدرك التعادل فى الدقيقة 76

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:28

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سجل سامويل شوكويزى هدف فياريال الأول فى مرمى ضيفه برشلونة، خلال اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف شوكويزى فى الدقيقة 76 من زمن اللقاء، من تسديدة سكنت على يسار تير شتيجن حارس برشلونة لتصبح النتيجة التعادل 1 - 1. 

وكان الهولندى فرينكى دى يونج قد سجل هدف برشلونة الأول فى الدقيقة 48. 

 وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالى: 
حراسة المرمى: تير شتيجن. 

الدفاع: بيكيه، ألبا، أراوخو، إريك جارسيا.

الوسط: بوسكيتس، نيكو، دى يونج. 

الهجوم: ديباى، جافى، عبد الصمد الزلزولى. 

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب الصدارة و6 نقاط عن المربع الذهبي، فيما يأتي فياريال في المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالونى لمواصلة انتصاراته في الليجا بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه إسبانيول بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، وهي المباراة الأولى لـ تشافي هيرنانديز كمدرب جديد للبارسا.

ويغيب عن برشلونة في مواجهة الليلة كل من أنسو فاتي، بيدري، مارتين برايثوايت، سيرجيو أجويرو بجانب سيرجي روبيرتو، بسبب الإصابة.

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