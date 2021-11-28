حماس تدين توقيع المغرب اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الاحتلال

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم، توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" ندين توقيع النظام الحاكم في المغرب العديد من الاتفاقيات سيما العسكرية والأمنية مع العدو الصهيوني، الأمر الذي لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت"..

وأضافت الحركة:" إن المصالح الاستراتيجية لأمتنا العربية والمغرب جزء منها، لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع عدو الأمة وعدو شعبنا الفلسطيني الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب المنطقة".

وتابعت:" إن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني والإسهام في دمجه في المنطقة، وإن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني "بيني غانتس" الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين من النساء والأطفال، وقصف البيوت وتدميرها على رؤوس ساكنيها، وحصاره قطاع غزة، وسرقة الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، خطيئة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بمجمله لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني".

وأشارت الحركة إلى أن هذه الانتكاسة نحو العدو وعقد الاتفاقية الأمنية والعسكرية وغيرها معه، لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة العربية المغربية، وإلى مزيد من سفك دماء الشعب العربي الفلسطيني، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أرضه ومقدساته، والتنكر لحقوقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وطالبت حماس النظام الحاكم في المغرب بالعودة عن خطواته عاجلا، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب المغربي الشقيق، والعمل مع الدول العربية والإسلامية كافة على محاصرة هذا الكيان وعزله وفضح جرائمه، ودعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته حتى إنهاء وجوده على أرضنا الفلسطينية، واسترداد كل حقوق شعبنا المسلوبة غير منقوصة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن توقيع وزيرين مغربي وإسرائيلي مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأربعاء، الأمر الذي يمهّد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين المغرب والاحتلال بعد أن جرى رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن وصل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الثلاثاء إلى المغرب، في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد ثلاثة أشهر على إعلان المغرب والاحتلال الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين.

