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علامات تؤكد إصابتك بمشكلة بجهازك الهضمى

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:30

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ليست كل أنواع البكتيريا ضارة بالجسم، بعض البكتيريا "الجيدة" هي المسئولة عن الحفاظ على صحة الجسم، الأمعاء البشرية هي موطن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء، ويساعد التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في الميكروبيوم في تنظيم مجموعة متنوعة من وظائف الجسم، وبالتالي يمكن أن يؤدي عدم التوازن إلى تدهور الصحة.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news يمكن أن يتأثر ميكروبيوم الأمعاء بسبب عوامل مختلفة مثل النظام الغذائي ونمط الحياة والعمر وغير ذلك سيتطلب البحث عن صحة القناة الهضمية تنظيم العوامل التي يمكن السيطرة عليها واليقظة من بعض العلامات والأعراض.

علامات القناة الهضمية غير الصحية

غالبًا ما تكون معدتك مضطربة: تسبب القناة الهضمية غير الصحية مشاكل مستمرة في المعدة والجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات وحرقة المعدة، هذا يرجع إلى عدم القدرة على التخلص الفعال من النفايات ومعالجة وامتصاص الطعام.

الإصابة بالإكزيما: دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Micribiology بعنوان "The Gut Microbiome يمكن أن تؤثر صحة الأمعاء على صحة الجلد ما يزيد من خطر الإصابة بالأكزيما ، الصدفية وحب الشباب.

عدم صحة الأسنان: هل رغباتك الشديدة في تناول الحلويات تتصاعد بجنون؟ يمكن أن يكون علامة على القناة الهضمية غير الصحية، التغيير في النظام الغذائي هو نتيجة لخلل في القناة الهضمية حيث إن استهلاك الأطعمة المصنعة والمكررة يمكن أن يتسبب في تفاقم البكتيريا "السيئة" في القناة الهضمية.

جسدك متعب باستمرار وغير قادر على النوم: تؤدى الاضطرابات الهضمية الى عدم القدرة على النوم بالراحة مما يؤدى إلى الشعور الدائم بالتعب وعدم الراحة.

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