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"هرتسوغ" يتقدم اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي اليوم

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:48

القدس المحتلة - الرأي:

يتقدم رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للاحتفال بما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاه"، وإضاءة الشمعة الأولى.

وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين، حيث خصص لاقتحامات المستوطنين واحتفالات اليهود بـ"الحانوكاه" الذي يستمر على مدار أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال قام باستنفار المزيد من القوات وعناصر الجيش إلى البلدة القديمة بالخليل، وفرض إجراءات أمنية مشددة بغرض تأمين زيارة هرتسوغ واقتحامه للحرم الإبراهيمي.

وبالتزامن مع اقتحام هرتسوغ للحرم الإبراهيمي، ينظم نشطاء من حركات اليسار الصهيوني، مثل حركة "السلام الآن" ومنظمة "كسر الصمت"، مظاهرة بالقرب من الحرم الإبراهيمي، احتجاجا على مشاركته في اقتحامات المستوطنين للحرم والمشاركة في احتفالات الـ"حانوكاه".

 

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