الاحتلال يخطر بهدم عمارة سكنية وتشريد 30 فرداً في سلوان

القدس المحتلة- الرأي

أخطرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بهدم عمارة تتكون من عدة شقق سكنية لعائلة الرجبي، ومركز طبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة اليوم الأحد، أن 6 أحياء في سلوان يتهددهم خطر هدم منازلها بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتتألف البناية من طابقين وتقع ما بين حييْ البستان وعين اللوزة، حيث يضم الطابق الثاني عدداً من الشقق السكنية التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد العائلة.

وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أشكالا مختلفة من التضييق على السكان المقدسيين لإجبارهم على الرحيل القسري عن المدينة المقدسة وتركها لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حياً يقطنها نحو 58500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.