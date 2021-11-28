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خيانة للعهد العمري والصلاحي ولحقوق الشعب الفلسطيني

"علماء المسلمين": تحالف دول عربية مع "إسرائيل" محرم شرعًا

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:47

وكالات - الرأي

اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس السبت، أن ما تقدم عليه بعض الدول العربية من "تحالفات وخطوات عملية مع "إسرائيل" عمل مدان ومحرم شرعا.

وقال الاتحاد في بيان له: "نؤكد على أن ما تقدم عليه بعض الدول مثل الإمارات والمغرب من الانغماس في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل عمل مدان ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري، والصلاحي، ولحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد اتحاد علماء المسلمين وقوفه الدائم مع الأقصى والقدس وفلسطين، وضد الاحتلال الإسرائيلي، والتطبيع معه من أي دولة أو جماعة كانت.

وذكر: "أصدرنا سابقا عدة بيانات لإدانة التطبيع مع المحتلين لقدسنا، وأقصانا، ولفلسطين، وعقد عدة مؤتمرات وندوات للتأكيد على أولوية هذه القضية، وعلى حرمة التطبيع، وأنه خيانة كبرى لقضيتنا الأولى".

وطالب الاتحاد ببذل جميع الجهود المادية والمعنوية لتحرير الأراضي المحتلة جميعها وعلى رأسها الأقصى والقدس الشريف.

ووقع المغرب، قبل أيام اتفاقيتين مع "إسرائيل" في مجالات عسكرية، خلال زيارة لوزير جيش الاحتلال، بيني غانتس للبلاد، بدأت الثلاثاء وانتهت الخميس.

كذلك أبرمت "إسرائيل" مع الإمارات عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة منذ توقيع اتفاقية لتطبيع العلاقات بين الجانبين في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

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