وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع مساعدات مالية على 83 أسرة متضررة من العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تفتتح دورة "إعداد مدرب" لمنتسبي الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "صباح" يتفقد لجان مقابلات المسابقات الإشرافية لوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول تطورات الحالة الوبائية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية "عزام " يؤكد اهتمام الوزارة بالمزارعين بتقديم تسهيلات للتخفيف عنهم وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي "أونروا": إضراب تحذيري غدًا وآخر مفتوح الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدمر خط مياه جنوب طوباس وكالة الرأي الفلسطينية الأغا يُحذر من تداعيات اقتحام " هرتسوغ "للمسجد الابراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية ماهي الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا؟
أخبار » الصحافة الدولية

ماهي الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا؟

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:02

وكالات- الرأي

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.186 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات    34.563.749.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 266.337 وإجمالي إصابات 9.370.694.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.167 وإجمالي إصابات 10.165.779.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.807 وإجمالي إصابات 4.255.672.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.627 وإجمالي إصابات4.994.891.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.549 وإجمالي إصابات 6.105.101

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟