اتحاد موظفي "أونروا": إضراب تحذيري غدًا وآخر مفتوح الخميس

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلن الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث "أونروا" عن إضراب تحذيري شامل غدًا الاثنين في كافة مرافق ومؤسسات الوكالة، وذلك بعد انتهاء مدة نزاع العمل، وردًا على تعنت إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالب العاملين.

وقال رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة أمير المسحال لـ "الرأي" إن جميع مؤسسات الأونروا في مناطق عملياتها الخمس ستغلق غدًا بلا استثناء ليوم واحد كإجراء تحذيري، مشيرًا إلى أنه في حال عدم استجابة إدارة الأونروا للمطالب سيشرع اتحاد الموظفين بإضراب مفتوح وشامل بدءًا من الخميس المقبل.

وتتمثل مطالب العاملين بوكالة الغوث بـإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وعدم تأخير رواتب شهري، نوفمبر وديسمبر عن موعدها وصرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي، وتثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة، ووقف إلغاء الوظائف.