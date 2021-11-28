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لا وفيات .. 70 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:09

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 332 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. 

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 90 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183990 إصابة بينها 1342 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186975 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1643.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 36.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 503632 شخصًا.

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