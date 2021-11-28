عمال "إسرائيل" كرة الزمن تعود بهم لـ20 عاماً إلى الوراء

غزة-الرأي - آلاء النمر

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام2000 توقف آلاف العمال الفلسطينيين بالتوافد إلى أراضي الداخل المحتل، ما سبب خللاً فادحا بارتفاع أعداد البطالة وانعدام الكسب اليومي، وأردى الوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته بعد استقراره وانتعاش جيوب أرباب البيوت.

"عمال إسرائيل" ذاك المسمى الذي التصق بكل من يعمل داخل الأراضي المحتلة والذي بلغ عددهم لأكثر 200ألف عامل، ولكنه بفعل الظروف والأحداث تم إيقافهم بشكل نهائي، حتى مضى على هذا المنع أكثر من عشرين عاماً اكتظت بالحصار وتكدس الأزمات بشتى ألوانها.

ففي خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة العمل في غزة، بدأت باستقبال طلبات إلكترونية للراغبين في العمل بالداخل المحتل، وحددت شروطا بأن يكون المتقدم قد تجاوز 26عاما من عمره ومتزوجاً ولا يعمل بوظيفة رسمية، وامتلاكه لشهادة تطعيم فيروس كورونا، مع خلو صحيفته الجنائية من القضايا.

وفي مؤشر على عمق أزمة البطالة في غزة، شهد موقع وزارة العمل تسجيلاً لأكثر من 10 آلاف طلب لراغبين في الحصول على تصريح عمل داخل "إسرائيل"، وسط تقديرات أن يتجاوز عدد المسجلين 100 ألف عند انتهاء عملية التسجيل.

هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها الحكومة في غزة على عملية تسجيل عمال للعمل داخل الأراضي المحتلة، وبحسب تصريحات مسؤولين في الحركة فإن هذه الخطوة تندرج في سياق "تفاهمات سياسية"، وضمن مساعٍ حثيثة للحد من البطالة والتدهور الاقتصادي في القطاع الساحلي المحاصر منذ أكثر من 15عاما.

وتشير تقديرات "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" في غزة إلى وجود 250 ألف عاطل عن العمل، بنسبة تقدر بنحو %55.

الوضع الأمني

العمال الفلسطينيين على أعتاب الانطلاق للعمل داخل الأراضي المحتلة، فلا يمكن التغاضي عن الوضع الاستثنائي الأمني الذي تعيشه غزة، ما دفع الجهات المختصة بعمل حملة توعوية تنص على البقاء على الثوب الفلسطيني الأصيل الذي يتحلى بالكرامة ورفض الرضوخ للابتزاز.

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الآغا قال إن هذه اللجنة تنفذ خططا وبرامج من أجل توعية المواطنين الفلسطينيين، خصوصا شريحة العمال، وبما يضمن لهم الحصانة من الأساليب المخابراتية للاحتلال للإيقاع بهم في "وحل التخابر والجاسوسية".

وعممت الأوقاف "خطبة موحدة" يوم الجمعة على جميع مساجد قطاع غزة خُصصت للحديث عن مخاطر التخابر مع الاحتلال، والتوكيد على الحكم الشرعي في المتخابر مع العدو.

وأضاف الأغا أن "حرمة" التخابر مع العدو متحققة ومتفق عليها بين جمهور العلماء والفقهاء، وذهب البعض إلى وجوب القصاص من المتخابر بقتله في كل الأحوال.

وحث الآغا العمال وكل من تدفعه الحاجة للتصريح للمرور عبر إيرز على التحلي بـ"العزة والكرامة"، وعدم الخضوع للابتزاز مهما كانت الأساليب والمغريات، وقال "نحن لا نقتات بديننا ووطننا".

وتشير المعلومات إلى موافقة الاحتلال -لأول مرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000- على دخول 30 ألف عامل من غزة للعمل لديها بموجب تفاهمات سياسية ونتيجة مباحثات غير مباشرة أدارها وسطاء بين إسرائيل وحماس التي يمثل إشرافها على عملية تسجيل العمال سابقة لم تحدث من قبل.

هذه الفرصة التي ستتاح للعمال يمكنها أن تحسن الأوضاع المعيشية والعجلة الاقتصادية داخل قطاع غزة، وأن تحدث فارقاً كبيراً بأعداد البطالة، حيث تتراوح أجرة العامل داخل الأراضي المحتلة ما بين 300 إلى 400 شيكل، فيما لا تتجاوز أجرة العامل في غزة 50 شيكلا.