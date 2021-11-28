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طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:48

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غزة-الرأي

 انطلقت، اليوم الأحد، مبادرة طلابية من طالبات العلاقات العامة في كلية مجتمع الأقصى ، للتأكيد على منظومة الأخلاق والقيم لدى الفتيات ودفعها بشكل إيجابي. وتهدف المبادرة، لإحياء العديد من القيم، والأخلاق وتعديل السلوكيات السلبية لدى الفتيات والحث على تقدير الذات، التزام الحجاب الشرعي وانخفاض الصوت والاعتدال في المشية والأدب في التعامل وغيرها والابتعاد عن الصفات السيئة. وأوضح فريق المبادرة من الطالبات أن الحملة سيكون لها شقان، أحدهما إعلامي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم النشر على الهاشتاغ لمدة يومين، والآخر يتمثل في التجول الميداني بين الطالبات وحثهم على الالتزام بالسلوكيات الحسنة والابتعاد عن السيئة منها. وأشار فريق المبادرة إلى أن هذه الحملة تأتى في وقتها المناسب لاسترجاع القيم الأخلاقية وتركيز الضوء عليها لدى الفتيات، لا سيما في ظل مشاهدة العديد من السلوكيات السيئة لديهم. بدورها، أعربت د.عدلات الشيخ ، مساعد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في كلية مجتمع الأقصى، عن حماسها بالحملة وأهميتها، مؤكدة أن هذه المبادرات ترتقي بمستوى فكر الطالبات وتدعم خبراتهم العملية في تخصص العلاقات العامة، كما تقوم بدورها في التوعية بأهمية الأخلاق الحميدة لديهم وانعكاسها على المجتمع. وأوضحت د.الشيخ أن الكلية تدعم جميع المبادرات التي تطلقها الطلبة بما يحقق المصلحة العامة ، مشيدة بالتعاون المثمر بين الطالبات القائمات على الحملة ودورهم في نجاحها

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طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

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