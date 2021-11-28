لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية المغراقة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس بلدية المغراقة والمجلس البلدي.

وحضر الجلسة النائب د. مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية، ونضال أبو كميل رئيس بلدية المغراقة وعدد أعضاء المجلس البلدي.

واستمعت اللجنة لشرح مفصل عن عمل البلدية واهم الخطط التي تقوم بتنفيذها والخطط المستقبلية، إضافة لأهم المعيقات التي تعترض عمل البلدية.

وأشاد د. أبو راس بعمل بلدية المغراقة، داعياً للمزيد من التطوير والعمل لخدمة المواطنين، مؤكداً أن لجنته ستتواصل مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي حول الإشكالات والمعيقات التي تواجه البلدية وتعمل على تذليلها، كما أنها ستعمل على عقد لقاء يجمع وزارة الحكم المحلي بالبلدية.

في إطار منفصل؛ عقدت لجنة الداخلية جلسة استماع لعدد من المواطنين الذين تقدموا لشكاوى للجنة، وناقشت اللجنة من خلال رئيسها د. مروان أبو راس عدداً من الشكاوى، ووعد بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل احقاق الحقوق.