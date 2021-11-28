الاحتلال يفرج عن أسير من نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسير بلال فخري جودة من قرية عراق التايه شرق نابلس، بعد أن أمضى 20 عاما في سجونها.

ويذكر أن جودة قد اعتقل في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2001 على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية.