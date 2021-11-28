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أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال

الاحتلال يفرج عن أسير من نابلس المحتلة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:56

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسير بلال فخري جودة من قرية عراق التايه شرق نابلس، بعد أن أمضى 20 عاما في سجونها.

ويذكر أن جودة قد اعتقل في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2001 على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية.

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