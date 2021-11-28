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العقيلي: الكشافة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صمودنا في وجه الاحتلال

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:00

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غزة- الرأي:

أكد مدير عام الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ جمال العقيلي أن الحركة الكشفية الفلسطينية تلعب دورًا رياديًا في بناء الإنسان الفلسطيني وتعزيز وعيه السياسي والنضالي، بالإضافة إلى دورها المؤثر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال المستمر، من خلال أنشطتها التطوعية والاغاثية المهمة التي تقوم بها.

وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي تم تنظيمه تحت رعاية الهيئة بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس مجموعات الأقصى الكشفية، والاحتفال بإطلاق مجموعة الساحل الكشفية البحرية، والذي أقيم في ميناء غزة، بحضور نخبة من الشخصيات الاعتبارية وقيادة العمل الكشفي في قطاع غزة.

وقال العقيلي: "نحتفل اليوم بتحقيق إنجاز جديد ونوعي في العمل الكشفي الفلسطيني من خلال تأسيس فريق كشفي بحري، وهو يؤكد على تطور العمل الكشفي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن الحركة الكشفية الفلسطينية تجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها.
وأضاف العقيلي: "ستواصل الهيئة دورها المهم في رعاية واحتضان العمل الكشفي، وستقدم كل ما يلزم من أجل الارتقاء به وتطويره بما يخدم شرائح المجتمع الفلسطيني كافة".

من جهته قال القائد الكشفي إبراهيم مسعود: "إن الحركة الكشفية الفلسطينية هي المدرسة الأولى في بناء الفرد من الناحية العقلية والنفسية والفنية واكسابه مهارات ومعارف تساعده على تحقيق دوره في الحياة والمجتمع والأسرة وتجعله مواطنا صالحًا قادرًا على خدمة وطنه ومساعدة أبناء شعبه".

وأضاف: "إن ما يميز الفرق الكشفية أنها تتخذ من التعلم بالممارسة أساسًا للعمل وتهتم بجميع المراحل العمرية بما يتلاءم معها من برامج وأنشطة طموحة مبنية على أسس وقواعد ثابتة ووطنية خاصة فيما يتعلق بدورها في الجانب التثقيفي والتوجيهي والارشادي"، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مجموعة الأقصى الكشفية.
وتخلل الاحتفال عدة عروض كشفية قدمتها عدد من الفرق الكشفية.
 

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