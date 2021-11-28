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الشباب والثقافة تنظم يومًا تطوعيًا حول التنمر والعنف في المدارس

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:03

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غزة- الرأي:

نظمت الإدارة العامة للطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، يومًا تطوعيًا في مدرسة غزة الإبتدائية المشتركة حول مخاطر التنمر والعنف في المدارس.

وأوضحت مدير دائرة الطفولة الأستاذ سماهر بكرون أن اليوم التطوعي يأتي في إطار جهود توعية المجتمع حول السلوكيات السلبية وأبرزها التنمر والعنف بين الأطفال في المدارس وإبراز مخاطرها وتأثيرها السلبي على الأطفال، مشيرة إلى أن النشاط استهدف (35) طفل وطفلة من أعضاء البرلمان الطلابي في المدرسة.

وتخلل اليوم التطوعي أنشطة تدريبية متنوعة ومحاضرة حول التنمر والعنف في المدارس وأشكاله قدمتها الأستاذة فاتن أبو عيشة، وسط تفاعل الأطفال المشاركين.
 

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