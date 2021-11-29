تخيل أنك تحمل آخر شريحة بيتزا في يدك، أو عندما تكون على وشك تناول قطعة كبيرة من الحلوى اللذيذة، تنزلق من يدك وتسقط على الأرض، وقتها تتساءل هل من الآمن تناولها بعد السقوط على الأرض أم لا، هو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

إذا كنت مثل معظم الناس، يمكنك اختيار "قاعدة الخمس ثوانٍ"، التى تعتمد على فحص قطعة الطعام التى سقطت على الأرض بعناية وإذا بقت لمدة أقل من 5 ثوانٍ على الأرض، بإمكانك تناولها.

ما هى قاعدة الخمس ثوان؟

تعتمد على أنه إذا تم التقاط مادة غذائية سقطت على الأرض في غضون 5 ثوانٍ من سقوطها، فهي غير ملوثة وصالحة للأكل، هناك اعتقاد شائع بأن الجراثيم والبكتيريا لا تلتصق بسطح الطعام في هذه المهلة الزمنية وهي آمنة تمامًا للاستهلاك.

هل من الآمن تناول الطعام بعد سقوطه على الأرض؟

الجواب البسيط على هذا السؤال هو لا، فالطعام الذي يلامس سطحًا ملوثًا حتى لمدة ثانية واحدة يلتقط كمية من البكتيريا، تناولها يعرضك لخطر الإصابة بالإسهال والتسمم الغذائي، أيضًا لا توجد طريقة لمعرفة نوع البكتيريا الموجودة على السطح.

حتى لو كان سطحك نظيفًا، لا يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ساروا من هذا المكان، حتى منضدة المطبخ ليست نظيفة كما تعتقد، حيث تشير الدراسات إلى أنها تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا وأنها أقذر من سلة المهملات، علاوة على ذلك، لا توجد دراسة علمية تدعم قاعدة الخمس ثوانٍ.

من يجب أن يكون أكثر حذرا؟

يعد تناول الطعام المنتقى من الأرض أكثر خطورة في الوقت الحالي خاصة مع تفشى فيروس كورونا، وهو فيروس شديد العدوى يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق استنشاق جزيئات الهباء الجوي الملوثة أو ملامسة الأسطح الملوثة.

بصرف النظر عن هذا، يمكن أن توجد أيضًا العديد من الجراثيم الأخرى على السطح بخلاف كورونا، قد لا تسبب الجراثيم والبكتيريا ضررًا للجميع ولكن يمكن أن تشكل تهديدًا كبيرًا للبعض، ومنهم:

الأطفال الصغار

كبار السن

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة